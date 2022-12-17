ВОЙНА В Украине Украина получила от США первый груз аварийно-ремонтного оборудования

2022-12-17 16:00

 

Его передали для восстановления работы энергообъектов, поврежденных в результате массированных ударов РФ.

В Украину уже доставлен первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования для восстановления работы объектов критической инфраструктуры, которые страна-агрессор Россия повредила массированными ударами. Об этом сообщила в Twitter американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

Она упомянула и о последнем массированном ударе РФ, который та нанесла по энергообъектам утром 16 декабря.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел – Украина победит", - заявила Бринк.

Как известно, Украина неоднократно рассказывала миру о последствиях атак РФ, которые погрузили миллионы людей во тьму и холод. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот специально пытается оставить украинцев в холоде, повышая цены на энергоносители во всем мире. Он заявил, что попытка разделить западную коалицию и заставить ее оставить Украину не сработает.

 

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