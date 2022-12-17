ВОЙНА В Украине путин едет к лукашенко на фоне разговоров о нападении из беларуси

2022-12-17 19:00

По данным СМИ, речь во время встречи будет идти как об экономике, так и о вопросах безопасности.

Президент России Владимир Путин посетит Беларусь 19 декабря. Как сообщает издание "Sputnik Беларусь", эту информацию подтверждают в Кремле.

По данным провластного белорусского телеграмм-канала «Пул первого», в Минск отправится широкая российская делегация во главе с главой государства. Речь во время встречи пойдет о «всем спектре наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений». Речь идет о реализации ранее принятых союзных программ, вопросах торгово-экономического взаимодействия, вопросах безопасности.

После этого, как утверждается, Владимир Путин проведет встречу наедине с президентом Беларуси Александром Лукашенко, далее они дадут пресс-конференцию.

Официальных подтверждений именно такой программы встречи пока нет.

По данным британской разведки, напомним, масштабная атака на Украину со стороны Беларуси возможна во время новогодних праздников, когда Европа будет отдыхать.

Ранее украинские и западные эксперты и военные низко оценивали возможность нового нападения на север, но теперь, по их мнению, угроза возросла.

Также, по данным мониторинговой группы, Беларусь опрокидывает в соседние с Украиной области подразделения ССО.