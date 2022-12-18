ВОЙНА В Украине В ПФУ прояснили, как доход членов семьи повлияет на назначение субсидии: что делать

2022-12-18 10:00

Если члены семьи, зарегистрированные, но фактически не проживающие по указанному в регистрационных данных адресу, предоставят подтверждающие документы о фактическом месте своего проживания, доход таких членов семьи при расчете субсидии не учитывается.

Об этом 16 декабря пишет пресс-служба ПФУ, отвечая на вопросы.

Если же в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше, чем количество членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), то социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на фактически проживающих зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства.

Решения в таких случаях принимаются на основании документов, подтверждающих «непроживание» лица по адресу домохозяйства, или актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места жительства.