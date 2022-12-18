ВОЙНА В Украине Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом

2022-12-18 16:00

Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Guardian.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.