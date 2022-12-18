ВОЙНА В Украине Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения

2022-12-18 17:00

Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

Об этом сообщает The Sofia Globe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" проголосовали 166 депутатов, "против" – 48.

Как сообщалось, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.

И.о. министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы.

Стоянов отметил, что список засекречен, поскольку содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину.