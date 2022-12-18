ВОЙНА В Украине Зеленский "разбил надежды Путина" - NYT

2022-12-18 19:00

Зеленский был заинтересован во встрече с Путиным тет-а-тет с главой Российской Федерации.

Большим личным разочарованием для главы Кремля стало то, в начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука и закрыл пророссийские телеканалы на территории Украины. Об этом в субботу, 17 декабря, пишет The New York Times в большом материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине.

Издание, в частности, отмечает, что "надежды Кремля были разбиты".

О своем разочаровании Путин рассказал во время встречи в своей сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом в октябре 2021 года.

В материале американского издания говорится: "когда речь зашла об Украине, Путин вспыхнул гневом".

По данным NYT, Беннетт отметил, что Зеленский был заинтересован во встрече с Путиным тет-а-тет. Однако, по словам источников издания, Путин заявил: "Мне нечего обсуждать с этим человеком".

А также добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Напомним, россияне рассчитывали, что после вторжения в Украину, они достигнут Киева к обеду.