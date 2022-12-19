ВОЙНА В Украине В Украине продолжается мобилизация: кого призывают в ВСУ в первую очередь

2022-12-19 19:30


Призывают также тех мужчин, которые не проходили военную службу, но их обязательно учат.

В Вооруженные силы Украины призывают в первую очередь тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, например АТО/ООС. Мобилизации также подлежат те, кто не проходил военную службу, однако с обязательным обучением минимум в течение месяца.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга.

"Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а еще лучше опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок – один месяц, а дальше в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим”, – пояснил он.

По словам Горбача, практически все специальности необходимы для комплектования ВСУ и других формирований.

"Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности — стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше", — добавил Горбач.

Напомним, на сегодняшний день принудительно не могут быть мобилизованы мужчины старше 60 лет, граждане, непригодные к военной службе и граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации. Причин, по которым по закону может предоставляться отсрочка от мобилизации, может быть пять.

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