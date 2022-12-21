ВОЙНА В Украине Украина получит от Франции системы ПВО Crotale и САУ Caesar, - Макрон

2022-12-21 20:30

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине систем противовоздушной обороны и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом сообщает ЛИГА.

По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale.

"Мы также работаем с министром обороны Себастьяном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года снова поставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли оградить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что планируемые поставки предусматривают новые САУ Caesar, но не сообщил точных цифр.