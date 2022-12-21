ВОЙНА В Украине Не только Patriot: какие ракетные системы дадут США Украине на почти 2 млрд долларов

2022-12-21 20:00

 

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов. В него впервые войдут зенитно-ракетные комплексы Patriot и высокоточные бомбы для истребителей.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Эта информация появилась накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где у него запланирована встреча с лидером США Джо Байденом. По словам собеседников издания, речь идет о расширении Соединенными Штатами передовых вооружений, для укрепления противовоздушной обороны Украины против растущего шквала российских ракетных ударов.

О пакете должны объявить 21 декабря, в частности в него войдет оружие на сумму около миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь.

Он будет включать:

  • комплекты боеприпасов Joint Direct Attack,
  • ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы,
  • тысячи артиллерийских и минометных снарядов,
  • грузовики,
  • ракеты класса "воздух-земля" HARM.

"Пока неясно, когда именно Patriot прибудет на линию фронта в Украине, поскольку американским войскам придется обучать украинские силы использованию высокотехнологичной системы. Обучение может занять несколько недель и, как ожидается, будет проводиться на полигоне Grafenwoehr в Германии", - уточнили источники.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракетной батареи Patriot.

"Президент Джо Байден объявит новый крупный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важный аспект: батарея ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что США также будут вовлечены в обучение украинских военных управлению Patriot в третьей стране.

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