ВОЙНА В Украине роССияне под Бахмутом за три месяца заняли 192 кв. км. — ISW

2022-12-21 21:30

 

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке пишет, что с 1 октября по 20 декабря россияне, в непрекращающихся боях смогли занять в окрестностях Бахмута территорию в 192 кв. км.

Детали

В октябре россияне, по оценке ISW, заняли 100 кв. км, а с начала ноября до 20 декабря - 92 кв. км.

"Темп продвижения россиян в районе Бахмута в последние 50 дней примерно равен темпу их продвижения в октябре. Российские источники, вероятно, продолжат ложно утверждать, что российские силы захватывают значительные территории в районе Бахмута", - пишут аналитики ISW, заочно споря с россиянами, которые пишут, что наступление под Бахмутом ускорилось.

В начале сводки Институт изучения войны пишет, кроме прочего, о вчерашнем заявлении командующего Объединенными силами ВСУ генерала Сергея Наева о том, что угроза нового вторжения из Беларуси постепенно нарастает. ISW по-прежнему считает такое вторжение на данный момент маловероятным и провальным.

 

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