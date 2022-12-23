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ВОЙНА В Украине В Україні вже виявлено майже дві сотні порушень при відключенні електрики

2022-12-23 08:26

В Україні вже виявлено 193 порушення при відключенні електрики.

Перший етап перевірок енергетиків виявив такі найпоширеніші порушення:

Недотримання тривалості перерв між графіками відключення.

Застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством.

Відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури

Недотримання тривалості відключення.

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідери за порушеннями:

Волиньобленерго ДТЕК Київські регіональні електромережі Полтаваобленерго ДТЕК Київські електромережі Тернопільобленерго Чернігівобленерго

Найменше порушень: