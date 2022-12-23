В Україні вже виявлено майже дві сотні порушень при відключенні електрики
2022-12-23 08:26
В Україні вже виявлено 193 порушення при відключенні електрики.
Перший етап перевірок енергетиків виявив такі найпоширеніші порушення:
- Недотримання тривалості перерв між графіками відключення.
- Застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством.
- Відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури
- Недотримання тривалості відключення.
- відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.
Лідери за порушеннями:
- Волиньобленерго
- ДТЕК Київські регіональні електромережі
- Полтаваобленерго
- ДТЕК Київські електромережі
- Тернопільобленерго
- Чернігівобленерго
Найменше порушень:
- Прикарпаттяобленерго
- Харківобленерго
- Кіровоградобленерго