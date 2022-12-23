ВОЙНА В Украине В Україні вже виявлено майже дві сотні порушень при відключенні електрики

2022-12-23 08:26

В Україні вже виявлено 193 порушення при відключенні електрики.

Перший етап перевірок енергетиків виявив такі найпоширеніші порушення:

  • Недотримання тривалості перерв між графіками відключення.
  • Застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством.
  • Відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури
  • Недотримання тривалості відключення.
  • відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідери за порушеннями:

  1. Волиньобленерго
  2. ДТЕК Київські регіональні електромережі
  3. Полтаваобленерго
  4. ДТЕК Київські електромережі
  5. Тернопільобленерго
  6. Чернігівобленерго

Найменше порушень:

  • Прикарпаттяобленерго
  • Харківобленерго
  • Кіровоградобленерго
subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування

2022-10-21 19:31

Представники громадських організацій домоглися порушення кримінального провадження стосовно колишнього міністра оборони

2019-01-09 17:00

Активісти виявили факти, що міністр Гриценко знав про численні порушення під час продажу земель і майна Міноборони. ВІДЕО

2018-08-15 20:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян и рассказал о возобновлении энергоснабжения

2022-12-23 14:30

Ворог може спробувати захопити Рівненську АЕС під час нового наступу, - генерал-майор запасу СБУ

2022-12-23 12:29

КАРТА Беларусь ограничила доступ в три граничащих с Украиной района Гомельской области - что происходит

2022-12-23 11:34

США обнародовали новый список военной помощи почти на $2 млрд - Украина получит батарею «Patriot»

2022-12-23 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян и рассказал о возобновлении энергоснабжения 2022-12-23 14:30
Ворог може спробувати захопити Рівненську АЕС під час нового наступу, - генерал-майор запасу СБУ 2022-12-23 12:29
КАРТА Беларусь ограничила доступ в три граничащих с Украиной района Гомельской области - что происходит 2022-12-23 11:34
США обнародовали новый список военной помощи почти на $2 млрд - Украина получит батарею «Patriot» 2022-12-23 10:27