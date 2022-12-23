ВОЙНА В Украине До «Армії відновлення» України залучатимуть тимчасово безробітних - опплата робіт складає від 6700 грн

2022-12-23 22:12

До «Армії відновлення» України залучатимуть безробітних через їхню участь у суспільно корисних роботах

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави".

Залучати можуть до:

  • облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
  • заготівля дров для військових та населення;
  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
  • укріплення дамб;
  • розчищення автомобільних доріг від завалів;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
  • надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Держава оплатить таку роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн

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