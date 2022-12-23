До «Армії відновлення» України залучатимуть тимчасово безробітних - опплата робіт складає від 6700 грн
2022-12-23 22:12
До «Армії відновлення» України залучатимуть безробітних через їхню участь у суспільно корисних роботах
"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави".
Залучати можуть до:
- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
- заготівля дров для військових та населення;
- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
- укріплення дамб;
- розчищення автомобільних доріг від завалів;
- розвантаження гуманітарної допомоги;
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
Держава оплатить таку роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн