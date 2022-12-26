ВОЙНА В Украине Ситуация с энергетической системой Киева остается сложной - когда ждать улучшения

2022-12-26 08:26

Ситуация с энергетической системой Киева остается сложной. Однако специалистам все же удалось достичь определенного улучшения для отдельных частей города. Об этом сообщил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко на своей Facebook-странице.

По его словам, после перераспределения нагрузки три столичных жилых массива, у которых были проблемы со светом, оказались примерно в равных условиях с другими районами города.

"Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько продвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", - отметил он.

Восстановлению энергообъектов Киева способствует и теплая погода, добавил Коваленко

"Но все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу", - резюмировал гендиректор Yasno.

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