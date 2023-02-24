ВОЙНА В Украине Розваги від Yasno: тепер кожен зможе відчути себе диспетчером «Укренерго», перемикати світло

2023-02-24 10:27

YASNO розробила гру, в якій головне завдання - встигнути перемкнути світло між будинками і реагувати на скарги людей, дотримуючись запланованого графіка відключень.

Браузерну гру розробили на сторінці із графіками можливих відключень. Вона займає трохи більше ніж третину мегабайту, тому працюватиме навіть при поганому інтернет-з’єднанні. Коли гра вже повністю завантажилася, то якщо і зникне зв’язок, у неї все одно можна буде грати.

У грі необхідно вчасно перемикати світло між будинками, однак є обмеження по часу й потужності електрики, а часом трапляються локальні аварії.

Аби запустити гру, треба зайти на сторінку YASNO з графіками імовірних відключень. Далі дотримуватися простого правила: щоби перемкнути світло між будинками, закрити скаргу користувача або відремонтувати аварію — потрібно клацнути на будинок.