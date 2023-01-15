ВОЙНА В Украине Гендиректор YASNO обнародовал фото последствий обстрела одной ТЭС

2023-01-15 14:00

 

В настоящее время применены экстренные отключения, отметил Сергей Коваленко.

В субботу, 14 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине и повредили одну из тепловых электростанций.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook. Также он показал фото попадания в одну из ТЭС.

"Вы сами все видите и слышите. Есть попадание в генерационные и сетевые объекты… В настоящее время применены экстренные отключения", — отметил он.

Коваленко призвал украинцев дождаться новостей от соответствующих служб.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Днепру 14 января количество пострадавших возросло до почти 60 человек, среди которых 12 детей.

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