ВОЙНА В Украине Продвижение россиян под Бахмутом замедлилось, у "вагнеровцев" большие потери – ISW

2022-12-25 09:00

 

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось в последние дни, хотя рассуждать, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

Как пишет Институт изучения войны, замедление продвижения подтверждают сами рашистские "военкоры" - ВСУ удалось оттеснить "вагнеровцев" на позиции, которые те занимали несколько дней назад. Это согласуется и с информацией из украинских соцсетей, что 21 декабря ВСУ полностью вытеснили российские войска с восточной окраины Бахмута.

ISW также подсчитал, что в ноябре и декабре российские войска совершили немного меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

"Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу", - говорится в отчете.

Среди главных проблем у россиян эксперты называют нехватку боеприпасов и тяжелые потери "вагнеровцев" в течение последних недель.

"Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей в ближайшей перспективе сохранить нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута", - считают аналитики.

Война в Украине - актуальное

Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армией окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. По словам военных, к Бахмуту враг стягивает все, что является боеспособным.

После бегства с правобережья Херсонщины Россия перебросила на этот участок фронта свои потрепанные подразделения. Силы оккупантов усиленно "частично мобилизованными" из России, а также "вагнеровцами".

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще пытается заручиться поддержкой ультраправой аудитории.

Отдельно аналитики отметили, что украинские войска, вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Оккупационная администрация уже сбежала из города, утверждает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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