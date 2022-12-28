ВОЙНА В Украине Комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется - нарушителей будут задерживать

2022-12-28 08:24

В новогоднюю ночь комендантский час на территории Украине не отменяется, нарушителей будут задерживать. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - отметила она.

По словам Ревы те, кто выйдет на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Она также напомнила, что практически по всей территории страны прямо запрещены реализация и использование пиротехнических средств, правоохранители будут реагировать на такие случаи.

Ранее киевляне обратились к местным властям с просьбой отменить комендантский час в столице ночью 1 января 2023 года.

Как подчеркнули в Киевском горсовете, во время празднования Нового года ограничения будут дествовать как обычно - с 23.00 до 5.00.