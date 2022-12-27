ВОЙНА В Украине В Киеве и Киевской области продолжают применять экстренные отключения света

2022-12-27 12:27

В Киеве и Киевской области продолжают применять экстренные отключения света. Составленные ранее стабилизационные графики все еще бездействуют, сообщает компания ДТЭК Киевские электросети утром во вторник, 27 декабря.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним,  в энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в Киеве и еще пяти регионах снова ввели аварийные отключения света.

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