Київська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на 24 березня

2026-03-24 13:28

На Київщині протягом дня задіяно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Графік:

Підгрупа 1.1 (не заплановано)

Підгрупа 1.2 ( не заплановано)

Підгрупа 2.1 [3г 30хв]

16:30–20:00

Підгрупа 2.2 [3г 30хв]

16:30–20:00

Підгрупа 3.1 ( не заплановано)

Підгрупа 3.2 ( не заплановано)

Підгрупа 4.1 [2г]

20:00–22:00

Підгрупа 4.2 [2г]

20:00–22:00

Підгрупа 5.1 ( не заплановано)

Підгрупа 5.2 (не заплановано)

Підгрупа 6.1 [30хв]

16:00–16:30

Підгрупа 6.2 [30хв]

16:00–16:30