ВІЙНА В Україні Сьогодні в семи областях України зафіксовано відключення електроенергії

2026-03-30 13:34

У понеділок в семи областях України зафіксовано відключення електроенергії через нові російські обстріли. Про це повідомило Укренерго 30 березня.

"Є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії зросло на 2,7% у порівнянні з ранковими показнтками в попередній робочий день – п’ятницю.

"Причина – хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили енергетики.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Бажано перенести енергоємні процеси на денний час – з 11:00 до 16:00. Також бажано не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.