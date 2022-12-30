ВОЙНА В Украине Враг пытается через западные страны заманить Украину за стол переговоров, - ISW раскрыл хитрые планы кремля

2022-12-30 08:26

Власти рашистов пытаются вынудить Запад пойти на уступки и оказать давление на Украину для переговоров. Об этом сообщил в своем аналитическом отчете американский Институт изучения войны (ISW).

"кремль, скорее всего, продолжит концентрировать свое недовольство на Западе и игнорировать Украину как суверенное образование, поддерживая текущие информационные операции... кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с россией как обязанность западных официальных лиц", - отметили аналитики.

Они подчеркнули, что власти оркостана обычно подчеркивают свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, но не самой Украиной. Таким образом москва стремится создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров.

"кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как затягивающих войну, в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для россии условиях", - подытожили в ISW.