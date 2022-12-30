ВОЙНА В Украине Враг пытается через западные страны заманить Украину за стол переговоров, - ISW раскрыл хитрые планы кремля

2022-12-30 08:26

Власти рашистов пытаются вынудить Запад пойти на уступки и оказать давление на Украину для переговоров. Об этом сообщил в своем аналитическом отчете американский Институт изучения войны (ISW).

"кремль, скорее всего, продолжит концентрировать свое недовольство на Западе и игнорировать Украину как суверенное образование, поддерживая текущие информационные операции... кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с россией как обязанность западных официальных лиц", - отметили аналитики.

Они подчеркнули, что власти оркостана обычно подчеркивают свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, но не самой Украиной. Таким образом москва стремится создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров.

"кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как затягивающих войну, в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для россии условиях", - подытожили в ISW.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин не заявлял о готовности к переговорам с Украиной, а дипломатические "маневры" преследуют только одну цель – ISW

2022-12-27 22:00

Разведка Великобритании раскрыла правду о войне в Украине, которую оккупанты всячески пытались скрыть

2022-12-26 10:25

Почему Запад колеблется с поставкой Украине систем ПВО Patriot: объяснение эксперта

2022-12-20 20:00

видео В роССии взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину

2022-12-20 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сотрудников и членов палаты представителей США обязали удалить приложение TikTok

2022-12-30 13:33

Страны Евросоюза закачали рекордные запасы газа в подземные хранилища

2022-12-30 12:29

Ученикам разрушенных украинских школ выдадут для занятий пять тысяч Apple iPad

2022-12-30 11:34

фото Ликвидация: В Одессе завершили демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

2022-12-30 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сотрудников и членов палаты представителей США обязали удалить приложение TikTok 2022-12-30 13:33
Страны Евросоюза закачали рекордные запасы газа в подземные хранилища 2022-12-30 12:29
Ученикам разрушенных украинских школ выдадут для занятий пять тысяч Apple iPad 2022-12-30 11:34
фото Ликвидация: В Одессе завершили демонтаж памятников Екатерине II и Суворову 2022-12-30 10:27