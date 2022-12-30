ВОЙНА В Украине Страны Евросоюза закачали рекордные запасы газа в подземные хранилища

2022-12-30 12:29

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) стран Евросоюза вновь превысили 90 млрд куб. м на фоне рекордной закачки. Она продолжает более чем в два раза превышать отбор из ПХГ, который находится на историческом минимуме для конца декабря. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, отбор газа из ПХГ стран ЕС 26 декабря составил лишь 107,5 млн куб. м (минимальный показатель для этого дня за все время наблюдения GIEс 2011 года), в то время как закачка в них – 220,5 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 15,42 млрд куб. м газа. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,21% (на 11,9% выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,05 млрд куб. м газа.

При этом текущая неделя обещает быть такой же теплой, как и предыдущая. Температуры будут выше климатической нормы конца декабря во многих странах Европы.

На фоне теплой погоды Европа снижает поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему, которые упали до минимума с начала ноября. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 59% от максимума.

Средняя цена закупки газа в декабре снизилась до $1360 за тысячу куб. м. А 27 декабря стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTFв Нидерландах и вовсе опускалась ниже $850 впервые с 22 февраля.

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