ВОЙНА В Украине Враги срочно эвакуировали командование из временно оккупированной Кременной

2022-12-28 15:38

Из временно оккупированной Кременной Луганской области выехали российское военное командование и россияне, приехавшие туда на работу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Кроме военного командования роССии, Кременную уже покинули россияне, приезжавшие работать в городе. Когда мы деоккупируем Кременную, придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодны к обороне", - отметил Гайдай.

Глава ОВА предполагает два варианта дальнейший событий.

"После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту и идти на Рубежную и Северодонецк, чтобы расколоть рашистскую группировку на этом направлении", - отмечает Гайдай.