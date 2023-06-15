ВОЙНА В Украине Под Кременной ликвидировали большое количество оккупантов - Луганская ОВА

2023-06-15 20:48

Массовые потери произошли из-за "хлопка". По данным ISW, речь идет о 100 погибших и 100 раненых.

Возле временно оккупированного города Кременная в Луганской области в результате "хлопка" погибло большое количество российских военных. Об этом 15 июня сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



Он отметил, что россияне "не берегут собственный личный состав".



"Из открытых источников стало известно о массовой гибели военных РФ под Кременной. Это произошло в расположении одной из дивизий, которую пытались отправить в бой. Но там несколько часов ждали командования, которое должно было лично отдать приказ и произнести мотивационную цитату. Генерал не доехал, потому что знал о "хлопке" или чувствовал его", - рассказал глава ОВА.



По словам Лысогора, оккупанты в Луганской области пытаются быть "активными" и продолжают обстрелы.



"На этот раз под огнем оккупантов оказались Новоселовское, Невское и Белогоровка. Артиллерийского голода у врага нет", - подчеркнул он.



Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники сообщил, что возле Кременной погибли около 100 российских военных.



"Дивизия прождала два часа на одном месте на прибытие командующего 20-й общевойсковой армией генерал-майора Сухраба Ахмедова... Один военный блогер заявил, что в результате украинского удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих и еще 100 были ранены, хотя ISW не наблюдал ни одного визуального подтверждения удара или его последствий", - говорится в отчете.



Ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты готовят дополнительные тысячи койко-мест для раненых, а также разворачивают полевые госпитали.