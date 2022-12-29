ВОЙНА В Украине видео Над Киевом уничтожены все 16 ракет

2022-12-29 16:30

В сети появилось видео уничтожения одной из российских ракет. Украинские защитники применили ПЗРК Игла.

В ходе массированной ракетной атаки российских агрессоров над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", – написал он.

Позже мэр уточнил, что над столицей сбили 16 ракет.

В свою очередь Киевская городская военная администрация уточнила, что в небе над столицей были сбиты все ракеты, которые находидись в воздухе.

"Обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском. Известно о трех пострадавших. Их госпитализировали. Спасибо нашим силам ПВО", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Также военная администрация отменила воздушную тревогу в Киеве.

Кроме того, в сети появилось видео уничтожения одной из российских ракет. Украинские защитники применили ПЗРК Игла.