ВОЙНА В Украине Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

2022-12-29 20:00

 

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", - написал украинский министр по итогам переговоров.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Украину с визитом приехал глава Минобороны Франции.

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