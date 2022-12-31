ВОЙНА В Украине Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в последний день 2022 года

2022-12-31 12:00


В Киеве и Киевской области в субботу, 31 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе в последний день 2022 года максимально прогреется до 8°С тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 31 декабря. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0 -2°С тепла, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие 5 суток по Киеву будет преобладать погода без осадков. Ветер западного и юго-западного направлений. Температурные показатели выше климатической нормы.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

Добавим, погода подготовила жителям Украины "сюрприз" на Новый год. Этот день будет совсем не зимним : снега и морозов не будет, столбики термометров будут показывать высокую, как для этого времени года, температуру воздуха.

 

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