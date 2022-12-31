ВОЙНА В Украине В Украине выросло количество госпитализаций из-за коронавируса: в Минздраве ответили, будет ли новая волна

2022-12-31 13:00

Среди умирающих людей в подавляющем большинстве – это лица от 60 лет, которые наиболее уязвимы к последствиям этой болезни.

В Украине увеличилось количество случаев госпитализации больных коронавирусом.

Об этом 30 декабря в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций – в среднем на 14% больше, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницу попали почти 3 тысячи украинцев", — рассказал он.

Кузин также отметил, что новых волн коронавируса сейчас не предвидится.

"Пока не ожидается каких-либо существенных мутаций этого вируса, которые каким-то образом повлияли бы на новую суперволну коронавирусной инфекции", — подчеркнул он.

Коронавирус в Украине

Напомним, ранее в Минздраве сообщалось, что коронавриус никуда не исчез и украинцы продолжают болеть. Более того, правительство 23 декабря продлило карантинные ограничения из-за COVID-19. Они будут действовать до 30 апреля 2023 года.

Как прогнозирует глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пик новой волны коронавирусной болезни в Украине ожидается в январе 2023 года.