ВОЙНА В Украине Украина получила от партнеров более 5 тысяч генераторов, - министерство инфраструктуры

2022-12-31 16:00

В Украину в декабре передано около 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. В декабре выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что полученные генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов – для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования.

Напомним, ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Половина сейчас находится в пути.

Также мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор. Они будут распределены между медучреждениями.