ВОЙНА В Украине Украина получила от партнеров более 5 тысяч генераторов, - министерство инфраструктуры

2022-12-31 16:00

 

В Украину в декабре передано около 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. В декабре выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что полученные генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов – для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования.

Напомним, ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Половина сейчас находится в пути.

Также мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор. Они будут распределены между медучреждениями.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине выросло количество госпитализаций из-за коронавируса: в Минздраве ответили, будет ли новая волна

2022-12-31 13:00

Ученикам разрушенных украинских школ выдадут для занятий пять тысяч Apple iPad

2022-12-30 11:34

Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

2022-12-29 20:00

В Украине может появиться новый налог, связанный с ВСУ: что известно

2022-12-29 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе

2022-12-31 18:00

Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график

2022-12-31 17:00

Украина получила от партнеров более 5 тысяч генераторов, - министерство инфраструктуры

2022-12-31 16:00

роССияне в третий раз сменили командование на Сватовско-Кременском направлении: подробности

2022-12-31 15:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе 2022-12-31 18:00
Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график 2022-12-31 17:00
Украина получила от партнеров более 5 тысяч генераторов, - министерство инфраструктуры 2022-12-31 16:00
роССияне в третий раз сменили командование на Сватовско-Кременском направлении: подробности 2022-12-31 15:00