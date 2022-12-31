ВОЙНА В Украине Резников оценил ракетный потенциал роССии

2022-12-31 20:00

Запас Искандеров и Калибров у россиян истощается, однако у них хватает ракет С-300, отметил глава Минобороны.

Российские оккупанты "залезли в критический запас" ракет дальнего радиуса действия. Россия на сегодняшний день имеет "около 11-13%" Искандеров и примерно столько же Калибров. Вместе с тем, страна-агрессор имеет свыше 7000 ракет С-300. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Lb.ua .

Глава ведомства объяснил, как высчитываются остатки российских вооружений. В частности, сопоставляются следующие данные:

- количество основных типов ракет, которые находились в РФ до вторжения;

- количество выстрелов, которые они произвели;

- способность изготовления, "исходя из возможностей индустрии России, из наличия там тех или иных составляющих иностранного происхождения".

"И соответственно, при наличии санкций, они что-то уже производить не могут. Что-то изготовили из запасов, и на этом стоп", - добавил он.

Соответствующие подсчеты говорят, что у России еще остается более 7000 тысяч ракет С-300. Эти системы противовоздушной обороны, которые россияне начали использовать в качестве баллистической ракеты "земля-земля".

"Она у них летает до 200-220 километров, поэтому они терроризируют Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области, как раз используя С-300", - добавил Резников.

Объекты критической инфраструктуры во Львовской, Тернопольской, Киевской, Одесской областях, оккупанты используют либо носители-самолеты ракет Х-101, Х-555, либо Калибры морского базирования. Ранее они использовали Искандеры - и морского, и наземного базирования, в том числе с территории Беларуси.

"Но сейчас, когда мы смотрим, сколько и что прилетает, видим, что Искандеры они не используют, потому что не могут их производить", - добавил глава Минобороны.

По его словам, россияне "залезли в критический запас", у них остается около 11-13% Искандеров.

"По их советским классическим нормам, они должны держать запас 25-30%... То же самое и с Калибрами", - подчеркнул Резников

Он согласен с мнением, что глобального ракетного потенциала хватит лишь одну или две массовые атаки.

"Потому что даже между атаками им нужно время от недели до десяти дней. Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут (сделать - ред.) ракеты+ракеты. Если массированные. Потому что там есть нюансы технического характера – накопление, снаряжение", - объяснил глава Минобороны.

Как мы уже сообщали раньше, по словам Резникова, российская армия сможет восстановиться после потерь в Украине как минимум только через пять лет.