ВОЙНА В Украине Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине

2023-01-01 10:00

Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, предусматривает многомиллиардную помощь Украине.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

Байден отметил, что подписал "двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса".

"Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий катастроф, средства на борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь для Украины", - подчеркнул глава Белого дома.

Байден анонсировал, что с нетерпением ждет больше в 2023 году.