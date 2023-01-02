ВОЙНА В Украине Санкции сработали: На роССии возник дефицит вооружения - комплектующие уже на исходе

2023-01-02 22:00

На россии возник дефицит баллистических ракет и заканчиваются запасы крылатых ракет "Калибр". Это произошло из-за влияния экономических санкций против рф, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью во время информационного телемарафона.

"То, что они сейчас производят, это остатки тех комплектующих, которые были на складах РФ. Кроме того, украинской разведкой проводятся мероприятия, чтобы не допустить наращивания производства любого вооружения на территории рф", - сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что дефицит на рф связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер". По оценке разведки, россия способна еще на несколько мощных ударов.

"Вы видите, что они очень давно применяли этот вид вооружения – именно баллистику. Приближаются к окончанию запасы "калибров". Намного уменьшаются запасы крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна россия – это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - сказал Скибицкий.

По его словам, на россии производство ракет не прекращается, хоть и несколько уменьшилось.

Ракетные атаки по Украине

Украина подверглась уже более 10 массированным ракетным атакам со стороны российских захватчиков. Они целили по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки войска рф нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 31 декабря 2022 года противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. 12 из них были сбиты.