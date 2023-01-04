ВОЙНА В Украине Новая индексация пенсий в Украине пройдет в марте

2023-01-04 14:31

Пенсии украинским пенсионерам проиндексируют в марте. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Она отметила, что до єтого времени власть намерена найти для этого средства. В то же время, она не стала уточнять на сколько вырастут пенсионные выплаты.

"Отчетность за последний месяц будет прорабатываться в январе. Тогда же будет рассчитываться и уровень инфляции. Поэтому ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", - пояснила чиновник.

Она подчеркнула, что передача других социальных выплат в администрирование Пенсионного фонда никак не повлияет на пенсионное обеспечение украинцев, поскольку больничными и субсидиями будут заниматься вновь образованные структуры в рамках фонда.

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