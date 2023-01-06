ВОЙНА В Украине Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на весь отопительный сезон

2023-01-06 08:26

Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Он отметил, что роль Норвегии в защите Европы может стать исторической.

"Спасибо Норвегии за очень мощные решения, которые уже приняты и которые еще готовятся. Это касается и вооруженной поддержки. Роль Норвегии может стать поистине исторической в защите Европы, если реализуем все то, о чем сейчас говорим", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это касается и поддержки украинской энергосистемы.

"В частности, я благодарю Норвегию за готовность помочь обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму", - сказал президент.