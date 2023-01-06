ВОЙНА В Украине фото Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити

2023-01-06 20:34

Цього року кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.

Це допоможе зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції.

Заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз. Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року і вже у січні програма стартувала.

Вона реалізовуватиметься через Укрпошту, а її механізм буде максимально спрощено. Потрібно буде лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.

І в такий спосіб зробити свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України.