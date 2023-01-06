ВОЙНА В Украине Новые выплаты, налоги, тарифы и программы - какие изменения ждут украинцев в 2023-м году

2023-01-06 21:36

Изменения, ожидающие украинцев в 2023 году:

▪️В госбюджете на 2023 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

▪️Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, теперь нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа, в 63 года – от 20 до 30 лет, в 65 лет – от 15 до 20 лет.

▪️Социальные выплаты для некоторых категорий автоматически продолжат.

▪️Обновили перечень общин переселенцы из которых имеют право на выплаты.

▪️Тарифы на отопление и воду не возрастут, а также до 31 марта не вырастут цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

▪️Вырастут налоги для ФЛП: 1 группа будет платить 286 гривен ЕП, а 2 группа — 1340 гривен. ЕСВ для всех будет составлять 1474 гривны.

▪️С января финансирование для выплат по больничным будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

▪️Нацбанк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов.

▪️Новая почта повышает тарифы на услуги. Получение посылки от 2 кг теперь от 50 грн, отправка – от 70 грн, а Укрпочта на 75% снижает стоимость доставки EMS в Польшу.

▪️С января 2023 года в Украине стартует программа по бесплатной замене лампочек старого образца на энергосберегающие LED-лампочки.

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