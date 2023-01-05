ВОЙНА В Украине Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати - введено ліміти споживання

2023-01-05 11:34

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.

Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону.