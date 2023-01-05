Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу
Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.
Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.
Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону.