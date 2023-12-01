ВОЙНА В Украине З грудня Україна зможе імпортувати значно більше електроенергії з країн Європи

2023-12-01 18:28

Європейська мережа операторів збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Мережа операторів системи передачі ENTSO-E оголосила про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем.

«Оператори систем передачі країн континентальної Європи раді повідомити, що український системний оператор НЕК "Укренерго" підтвердив відповідність основним технічним вимогам, що необхідні для забезпечення постійної синхронної роботи між енергосистемами континентальної Європи та України», – заявили в ENTSO-E.

Оператори континентальної Європи також прийняли рішення про збільшення максимальних обсягів імпорту електроенергії до України до 1700 МВт.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сообщения о новых ограничениях потребления электроэнергии оказались фейком

2023-11-03 10:27

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні - нова ціна кіловата

2023-06-01 08:26

Ворог має компенсувати всі збитки, завдані українському енергосектору - є рішення суду в Гаазі

2023-05-22 14:31

Обмеження електроенергії триватимуть до кінця опалювального сезону , - Міністр енергетики

2023-01-11 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Україна і НАТО вперше в історії домовилися про реалізацію спільних проєктів в оборонній індустрії

2023-12-01 20:34

Україна скоро отримає додаткові системи ППО IRIS, Patriot і Hawk

2023-12-01 19:31

З грудня Україна зможе імпортувати значно більше електроенергії з країн Європи

2023-12-01 18:28

Президент Евросовета призвал к созданию оборонного союза для поддержки Украины

2023-12-01 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Україна і НАТО вперше в історії домовилися про реалізацію спільних проєктів в оборонній індустрії 2023-12-01 20:34
Україна скоро отримає додаткові системи ППО IRIS, Patriot і Hawk 2023-12-01 19:31
З грудня Україна зможе імпортувати значно більше електроенергії з країн Європи 2023-12-01 18:28
Президент Евросовета призвал к созданию оборонного союза для поддержки Украины 2023-12-01 17:32