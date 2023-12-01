ВОЙНА В Украине З грудня Україна зможе імпортувати значно більше електроенергії з країн Європи

2023-12-01 18:28

Європейська мережа операторів збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Мережа операторів системи передачі ENTSO-E оголосила про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем.

«Оператори систем передачі країн континентальної Європи раді повідомити, що український системний оператор НЕК "Укренерго" підтвердив відповідність основним технічним вимогам, що необхідні для забезпечення постійної синхронної роботи між енергосистемами континентальної Європи та України», – заявили в ENTSO-E.

Оператори континентальної Європи також прийняли рішення про збільшення максимальних обсягів імпорту електроенергії до України до 1700 МВт.