Жизнь Все нюансы нового тарифа на электроэнергии для населения - есть всего два варианта сэкономить

2024-06-04 14:32

В Украине подняли тарифы на свет, но совсем не так, как ранее планировалось. 31 мая Правительство изменило тариф на электроэнергию для населения и уже с июня 2024 года придется платить по-новому.

Кабинет министров Украины на заседании в последний день мая принял решение о новой фиксированной цене на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт.ч. Предполагается, что такой тариф будет действовать минимум до 30 апреля 2025, сообщил министр энергетики Герман Глущенко по итогам заседания.

Галущенко также отметил, что рыночная цена на электроэнергию якобы составляет почти 7,5 грн/кВт*ч, однако в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить на сктолько радикальное повышение. Но в то же время у государства нет возможности удерживать предыдущую цену, поскольку, по словам министра, тариф в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

В Минэнерго уточнили, что в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

В течение отопительного сезона для них предусмотрены следующие тарифы:

  • до 2 000 потребленных киловатт в месяц – 2,64 гривны
  • более 2000 киловатт в месяц – 4,32 гривны.

В то же время отмечается, что "ночной тариф" при установленном соответствующем двухзонном счетчике будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час.

 

 

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