ВОЙНА В Украине Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

2023-01-05 19:00

 

Взрыв на переправе произошел в октябре.

Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост, на котором почти три месяца назад произошел взрыв. Судить о ремонтных работах можно со спутниковых снимков, появившихся в Сети.

Фото опубликовал Osint-аналитик Брэди Эфрик в Twitter.

Похоже, до полноценного восстановления транспортного движения по Крымскому мосту еще далеко.

"Крымский мост был поражен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — подчеркнул Эфрик.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Впоследствии российские ОМП сообщили о пяти погибших.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом". Диктатор обвинил по всему Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Крыму оккупанты держат несколько типов носителей ядерного оружия, - ГУР

2023-01-03 19:00

роССийские оккупанты «захлебнулись» под Бахмутом — разведка Британии

2023-01-03 17:00

ВСУ продвигаются к Кременной, а оккупанты готовятся "к битве века" под Мелитополем: карты боев

2022-12-27 18:00

фото Готовятся к уличным боям: оккупанты укрепляют Мелитополь «зубами дракона»

2022-12-19 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия перемещает свои бомбардировщики подальше от Украины — разведка Британии

2023-01-05 20:00

роССияне ускоряют раздачу паспортов, и безуспешно пытаются наступать – Генштаб

2023-01-05 19:30

Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

2023-01-05 19:00

Оружие закончилось: у рф больше нет стратегического резерва крылатых ракет

2023-01-05 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия перемещает свои бомбардировщики подальше от Украины — разведка Британии 2023-01-05 20:00
роССияне ускоряют раздачу паспортов, и безуспешно пытаются наступать – Генштаб 2023-01-05 19:30
Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото 2023-01-05 19:00
Оружие закончилось: у рф больше нет стратегического резерва крылатых ракет 2023-01-05 18:30