ВОЙНА В Украине Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

2023-01-05 19:00

Взрыв на переправе произошел в октябре.

Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост, на котором почти три месяца назад произошел взрыв. Судить о ремонтных работах можно со спутниковых снимков, появившихся в Сети.

Фото опубликовал Osint-аналитик Брэди Эфрик в Twitter.

Похоже, до полноценного восстановления транспортного движения по Крымскому мосту еще далеко.

"Крымский мост был поражен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — подчеркнул Эфрик.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Впоследствии российские ОМП сообщили о пяти погибших.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом". Диктатор обвинил по всему Украину.