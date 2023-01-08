ВОЙНА В Украине Возле Кременной идут тяжелые бои, оккупанты перебросили несколько батальонов десантников - Гайдай

2023-01-08 22:00

Возле города Кременная Луганской области идут тяжелые бои. Оккупанты перебросили на это направление несколько батальонов десантников, что означает их “проседание”. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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“Ситуация стабильная. Да, там идут тяжелые бои. Действительно, перебрасывают на направление Кременной новые подразделения, наиболее боеспособные - это десантные подразделения, они несколько батальонов перебросили, плюс перебрасывали туда и тяжелую технику. В первую очередь это означает, что они там "проседают" понемногу. Там наши силы обороны, шаг за шагом, но отвоевывают территорию Луганской области”, - сказал Гайдай.

Детали

Гайдай объяснил, что погода оказывает влияние на ситуацию на линии фронта.

“Сейчас действительно там за день-два, и она очень серьезно промерзнет. Можно будет тогда ехать, не переживая, что там танк где-то застрянет. Но я очень надеюсь, что все же это будет преимущество на нашей стороне, потому что как раз и не хватало для того, чтобы где-то быстрее немного продвигаться, поддержки тяжелой техники”, - добавил Гайдай.

Он отметил, что у россиян есть важная цель – удержать Кременную, потому что фланги могут разбиться пополам – группировка, которая штурмует Бахмут. Город Кременная является знаковым в плане мотивации с нашей стороны и демотивации со стороны врага. Потому что у них вообще побед особых нет, указал Гайдай.

В то же время, по его словам, в Луганской области работает партизанское движение. И недавно подорвались железнодорожные пути, что остановило на время как раз перебрасывание личного состава, боекомплектов. Несколько последних недель у оккупантов постоянно происходят "хлопки", что усложняет им логистику и подвоз боеприпасов.

“О проверках: оккупанты вообще некоторые населенные пункты закрывают на въезд и на выезд. Они проводят тщательные проверки, делают коллективную ответственность. То есть первые 15 местных, которые им не понравились, могут забрать и вывезти в Луганск. Дальше там подключаются репрессии. Они могут мордовать, пытать людей, чтобы выяснить, кто из них кому-то помогал. Есть примеры, когда они в нетрезвом состоянии расстреливали людей прямо под домами. Очень много появилось блокпостов внутри оккупированной территории Луганской области. И они таким образом пытаются либо перехватывать дезертиров, либо вручают повестки мужчинам", – рассказал Гайдай.

Гайдай также прокомментировал ситуацию по электричеству на временно занятых оккупантами территориях. В частности, так называемая "власть" там не занимается инфраструктурой, ее не обслуживает.

“Они давали газ Лисичанске, и очень этому радовались. Но там были взрывы в частных домах и многоквартирных домах, потому что инфраструктуру никто не обследовал. И опять же, подстанции никто не восстанавливал. Поэтому сейчас мы можем представить себе 15-17 градусов мороза. Сейчас все люди, у кого есть возможность, будут подключать электроотопительные разные приборы. Это все начнет гореть. Это говорит об отношении оккупантов к людям”, - сказал глава ОВА.

Он также добавил, что оккупанты заставляют разные финансовые учреждения платить налоги не в так называемую "лнр", а в россию. Это говорит о том, что они теряют область, и она не будет в ближайшее время под их контролем. Поэтому оккупанты пытаются выкачать финансы из региона.

Дополнение

Командование российских оккупантов, по данным британской разведки, обеспокоено возможностью украинских наступательных действий на севере Луганской области или на Запорожье.