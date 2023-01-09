ВОЙНА В Украине Генсек НАТО призвал усилить поддержку Киева

2023-01-09 17:30

Страны НАТО оказывают политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усилить поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 8 января пишет Интерфакс-Украина.

Он же предупредил, что недооценка России может иметь "серьезные последствия для безопасности в скандинавском регионе".

При этом Столтенберг он отметил, что для мира "еще более важно" присоединение к НАТО Финляндии и Швеции.

"Уверен, что "скоро мы сможем тепло приветствовать" Швецию и Финляндию в Альянсе", - сказал Столтенберг на полях конференции по безопасности Folk och Försvar в Селене, Швеция.

По мнению Столтенберга, Германия и другие страны НАТО должны продолжать поставки оружия Украине - это самый быстрый путь к миру.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО до конца 2023 года.