ВОЙНА В Украине Генсек НАТО призвал усилить поддержку Киева

2023-01-09 17:30

 

Страны НАТО оказывают политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усилить поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 8 января пишет Интерфакс-Украина.

Он же предупредил, что недооценка России может иметь "серьезные последствия для безопасности в скандинавском регионе". 

При этом Столтенберг он отметил, что для мира "еще более важно" присоединение к НАТО Финляндии и Швеции.

"Уверен, что "скоро мы сможем тепло приветствовать" Швецию и Финляндию в Альянсе", - сказал Столтенберг на полях конференции по безопасности Folk och Försvar в Селене, Швеция.

По мнению Столтенберга, Германия и другие страны НАТО должны продолжать поставки оружия Украине - это самый быстрый путь к миру. 

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО до конца 2023 года. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Британские политики призвали создать спецтрибунал для путина и других преступников

2023-01-09 20:30

Эрдоган призвал путина к "одностороннему прекращению огня"

2023-01-05 22:00

В Бундестаге призвали немедленно передать Украине БМП Marder

2023-01-05 21:30

Союзники по НАТО добиваются увеличения минимального показателя взносов на оборону

2023-01-03 14:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Британские политики призвали создать спецтрибунал для путина и других преступников

2023-01-09 20:30

Италия обсуждает с Францией отправку Украине ПВО

2023-01-09 20:00

роССияне истратили до 88% иранских дронов: в ISW оценили запасы врага

2023-01-09 19:30

Пригожин заявил о "подземном городе" в Бахмуте: в ISW назвали реальные цели "Вагнера"

2023-01-09 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Британские политики призвали создать спецтрибунал для путина и других преступников 2023-01-09 20:30
Италия обсуждает с Францией отправку Украине ПВО 2023-01-09 20:00
роССияне истратили до 88% иранских дронов: в ISW оценили запасы врага 2023-01-09 19:30
Пригожин заявил о "подземном городе" в Бахмуте: в ISW назвали реальные цели "Вагнера" 2023-01-09 19:00