ВОЙНА В Украине Шмыгаль: роССия создала в Украине самое большое в мире минное поле

2023-01-09 21:30

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

Источник: Шмыгаль в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap

Детали: По словам премьера, из-за агрессии России в Украине образовалось минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

"Сейчас это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей экономики", - сказал Шмыгаль.

Агентство отмечает, что 250 тысяч квадратных километров – это больше не только всего Корейского полуострова (около 221 тысячи квадратных километров), но и Лаоса, Румынии (каждая из которых имеет площадь около 238 тысяч квадратных километров) и Великобритании (около 244 тысяч квадратных километров).

Комментируя опасения, что война затягивается, Шмыгаль отметил необходимость сохранения санкций против России и оказания помощи Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы война как можно быстрее закончилась. Для этого международное сообщество должно неуклонно придерживаться санкций против России и усиливать их", - отметил он.

"Мы не знаем, когда закончится война, но то, что мы вернем себе всю нашу землю - это точно", - сказал Шмыгаль.

Он не раскрыл территории, которые Украина планирует отвоевать, или свою детальную стратегию, но дал понять, что страна не будет спешить с операциями ценой человеческих жертв.

"В отличие от России, мы в первую очередь разрабатываем стратегию, чтобы защитить людей", - сказал он.

"С начала войны мы вернули 54% территории, захваченной Россией, и будем продолжать возвращать оккупированные земли этой зимой или в любое время", - подчеркнул премьер.