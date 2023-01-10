ВОЙНА В Украине Сегодня в Украине применяются аварийные отключения электроэнергии - график отключения по регионам

2023-01-10 11:33

Во многих областях лимиты потребления электроэнергии уже превышены, поэтому применяются аварийные отключения. Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 10 января.

"К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения. Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий.

В Укрэнерго обратились к гражданам с просьбой разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

"Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", – добавили энергетики.

Почасовые отключения электроэнергии во вторник, 10 января, введены в Киеве, а также на Киевщине, в Одесской и Днепровской областях . Об этом сообщает ДТЭК, который отвечает за обеспечение светом столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Во всех вышеупомянутых областях, кроме Донецкой, ныне введены плановые отключения света.

В то же время Донецкой области действуют экстренные отключения.

График отключения электроэнергии по вашему адресу можно узнать на сайте ДТЭК: