ВОЙНА В Украине Жителей Киева призвали сегодня не пользоваться личными авто без крайней необходимости

2023-01-11 11:35

Киевавтодор увеличил количество техники и работников для уборки снега на улицах города. Сейчас улицы убирают около 300 единиц техники и более 430 работников бригад по ручной уборке. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Киевлян призвали не пользоваться собственными автомобилями без крайней необходимости, чтобы не мешать работать снегоуборочной технике.

 "Хотя снегопад закончился, уборка продолжается. Призываем водителей не пользоваться собственными авто без необходимости. Не создавайте пробок - в них также останавливается снегоуборочная техника", - говорится в сообщении.

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Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС 2023-01-11 09:37