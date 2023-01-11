ВОЙНА В Украине В правительственном квартале столицы сегодня проходят контрразведывательные мероприятия

2023-01-11 12:28

Служба безопасности Украины совместно с Управлением госохраны Украины, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Об этом 11 января сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проверки проходят на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

Их цель - усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - подчеркнули в спецслужбе.

Отмечается, что силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала. Кроме того, будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

"Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей", - предупредили в СБУ и призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.