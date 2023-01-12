Мир Загоняют в армию: роССия поднимает планку призывного возраста

2023-01-12 20:00

Глава комитета государственной думы рф по обороне Андрей Картаполов заявил, что весной будут призывать на срочную службу в армию россиян до 30 лет. Ранее возрастной предел был 27 лет.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Картаполов отметил, что до начала весеннего призыва, котрый начнется с 1 апреля, каждый «военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после – привести эти данные в соответствие с военными задачами».

Речь идет о повышении именно верхнего предела призывного возраста.

«Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задача — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было раньше, половину – люди от 21 года до 30 лет», — пояснил голова комитета.

Россия планирует за три года закончить полный переход на новый возраст призыва — с 21 до 30 лет, вместо с 18 до 27 лет.

Напомним, что с весны 2023 года срочники в россии будут служить не год, а полтора. А граждане, призванные осенью 2023 года, будут служить в армии уже 2 года.