ВОЙНА В Украине В Україні зараз немає необхідності в тому, щоб оголошувати масову мобілізацію, - міністр оборони Олексій Резніков

2023-01-13 11:34

В Україні поки що немає необхідності в тому, щоб оголошувати масову мобілізацію. Наразі вона проходить у "спокійному режимі". Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ефірі телемарафону.

"Ми добираємо, ми поповнюємо, втрати також, на жаль, є, ми відновлюємо втрати наших бойових бригад, деяких фахівців беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших завдань, але потреби в такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу", - зазначив міністр.

За словами Резнікова, влада України зараз не застосовує той стовідсотковий потенціал, який передбачений мобілізацією, оголошеною 24 лютого 2022 року.