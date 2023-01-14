ВОЙНА В Украине В кремле поняли, что заплатили очень высокую цену за Соледар — Госдеп

2023-01-14 16:00

 

Тысячи неподготовленных и плохо экипированных русских призывников были убиты

Ситуация в Соледаре остается сложной, однако в Москве уже стало ясно, что российские войска понесли очень большие потери ради небольшого успеха.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время прессбрифинга в Вашингтоне сообщает Укринформ.

"Очевидно, что российская многомесячная кампания привела к чрезвычайным, огромным потерям личного состава. Тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников были убиты", — сказал Пател.

Он отметил, что россияне понесли очень большие казни для захвата небольшого города.

"Сам Кремль признал, что его решение атаковать Соледар обошлось в высокую цену", — подчеркнул Пател.

Он добавил, что Вашингтон продолжит консультироваться с украинскими партнерами и оценивать ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соледаре вечером 13 января начались артиллерийские дуэли между ВСУ и оккупантами, город стал для врага настоящей ловушкой.

Кроме того, мы ранее информировали, что по данным украинского Минобороны, Россия бросила чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления в регионе.

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