ВОЙНА В Украине роССия перекидывает авиацию на территорию Беларуси под видом военных учений – Генштаб

2023-01-15 10:00

 

Страна-агрессор Россия запланировала проведение летно-тактических учений на территории Беларуси. Под этим предлогом РФ начала перебрасывать авиацию на территорию Беларуси.

Уже известно о передислокации 10 российских вертолетов на аэродром Мачулищи. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, учения страны-агрессора на территории Беларуси запланированы в период с 16 января до 1 февраля. В связи с этим враг уже начал наращивать там авиационную группировку.

Также в Вооруженных силах Украины не исключают, что в воздушном пространстве Беларуси будут задействованы самолеты дальней авиации страны-агрессора. В связи с перечисленными факторами возрастает ракетная угроза для Украины.

Громов отметил, что на аэродром Мачулищи российские оккупанты уже перебросили около 10 вертолетов. Речь идет о Ми-8 и Ми-24. Вместе с тем прогнозируется переброска в Беларуси самолетов оперативно-тактической авиации 

"Не исключается полеты в воздушном пространстве Беларуси самолетов дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного вырастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства с воздушного пространства Беларуси", – отметил Громов.

Напомним, в течение 2023 года для Украины будет сохраняться угроза наступления оккупационных войск из Беларуси. Однако по состоянию на сегодняшний день противник не сформировал там ударную группировку.

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